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Nijerya'da kilisede rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı.

Afrika 03.07.2022, 09:39
Nijerya'da kilisede rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.

Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.

Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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