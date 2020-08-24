Nijerya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı bini geçti

Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede şimdiye kadar 369 bin 904 bin Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 322 artarak 52 bin 227'e çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1 artışla 1002'ye ulaşırken, 38 bin 945 kişi ise iyileşti.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 192 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 500'ü aştı.

Güney Afrika'da vaka sayısı 609 bin 773, bu ülkeyi 97 bin 340 vaka ile Mısır ve 52 bin 227 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA