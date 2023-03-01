Nijerya'da muhalefet partilerinden seçim sonuçlarına itiraz

Birleşik Krallık'ın kamu yayımcısı BBC'nin aktardığına göre Halkın Demokratik Partisi (PDP) ve İşçi Partisi (LP), pazar günü sonuçların açıklandığı salonu terk etti.

Başkent Abuja'daki seçim merkezinde görev yapan PDP ve LP temsilcileri, sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini savunarak, seçimlerin tekrar edilmesini istedi.

"Bvas" adı verilen elektronik oy kayıt uygulamasında, oy verme noktalarındaki pusulalar elle sayıldıktan sonra sonuçlar dijital ortama aktarılıyor. Buradaki veriler de doğrudan Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na (INEC) iletiliyor.

Ancak muhalefet partileri, bazı merkezlerde INEC yetkililerinin pusula bilgilerini sisteme yüklemediğini iddia etti.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) seçimleri gözlemlemesi için görevlendirdiği yetkililer de benzer sorunlara dikkat çekti.

Yetkililer, bazı oy merkezlerinin geç açıldığını, buradaki görevlilerin gerekli prosedürleri takip etmediğini ve sayılan oyların Bvas üzerinden dijital ortama aktarılmasında sorunlar yaşandığını bildirdi.

INEC Başkanı Mahmud Yakubu ise sistemde yaşanan aksaklıklardan ötürü özür dileyerek, yoğun internet trafiğinin oyların yüklenmesinde sorun yarattığını söyledi.

Batı Afrika ülkesinde cumartesi yapılan seçimlerde INEC'in açıkladığı ilk sonuçlara göre iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC) adayı Bola Ahmed Tinubu, oyların yüzde 36'sını kazandı.

Tinubu'nun rakiplerinden PDP'nin lideri Atiku Ebubekir'in yüzde 30, LP'nin adayı Peter Obi'ninse yüzde 20'lik oy oranına sahip olduğu bildirildi.

INEC, ülkedeki 36 eyaletten 25'indeki seçim sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Nihai sonuçlar, ülke çapındaki 176 bin 846 oy noktasındaki pusulaların sayılmasının ardından açıklanacak.

Öte yandan Obi'nin Tinubu'yu eskiden valilik yaptığı Lagos'ta yenmesi de seçime damga vuran olaylardan oldu.

Bunun üzerine Lagos'ta bazı APC destekçilerinin rakip partiden seçmenlere saldırdıkları bildirildi.

Nijerya'nın eski başkentinde yaşadığı mağlubiyeti kabul eden Tinubu ise "Herkesin istediği adaya oy verme hakkı var" diyerek APC destekçilerine sakin olmaları çağrısı yaptı.

Seçimlerde her adayın 36 eyaletin 24'ünde oyların yüzde 25'ini alması gerekiyor.

Adaylar istenen oy oranına ulaşamazsa en fazla oyu kazanan iki aday ikinci tura kalacak. Fakat ülke tarihinde hiçbir seçim ikinci tura kalmadı.

Bu seçimlerin ardından 11 Mart'ta da 36 eyaletin 28'inde vali ve eyalet meclis üyeleri için de seçimler düzenlenecek.

Kaynak: Independent Türkçe