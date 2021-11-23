Nijerya'da Nembe Nehri'ndeki iskelede çıkan yangında en az 10 kişi öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Rivers eyaletine bağlı Port Harcourt bölgesinde yer alan Nembe Nehri'ndeki iskelede yangın çıktı. Kazada 4'ü çocuk en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktarıldı.