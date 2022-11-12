Nijerya'da ordu güçleri ile terör örgütü IPOB üyeleri arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde, terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyeleriyle çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de kaçırıldı.
Afrika 12.11.2022, 00:39
Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, Abia eyaletine bağlı Ohafia bölgesinde IPOB üyeleriyle asker arasında çatışma yaşandığını belirtti.
Nwachukwu, çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin de kaçırıldığını kaydetti.
Nijerya'nın güneyindeki ayrılıkçı IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Kaynak: AA
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