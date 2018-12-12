Nijerya'da protestocu ayrılıkçılar gözaltına alındı

Nijerya'da ayrılıkçı Biafra Yerli Halklarının (IPOB) ülkenin güneydoğusunda düzenlediği protestolarda 51 kişi gözaltına alındı.

Abia eyalet polis sözcüsü Geoffrey Ogbonna, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Umuahia bölgesinde Yahudi kıyafeti giyen yüzlerce göstericinin şiddet kullandığını, bu nedenle 51 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ogbonna, gözaltına alınanların 10'unun kadın, 41'inin erkek olduğunu ve konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

Protesto sırasında göstericilerin çeşitli pankartlar taşıdığını dile getiren Ogbonna, eylemcilerin kendilerine müdahale eden emniyet güçlerine taş ve şişe attığını söyledi.

Nijerya'nın güneydoğusunda geçen yıl IPOB ve Egemen Biafra Devletini Kurma Hareketi'nin (MASSOB) düzenlediği gösterilerde, güvenlik güçleriyle ayrılıkçılar arasında çıkan olaylarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıkları gerekçesiyle Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak istiyor.