Nijerya'da rehin tutulan 229 kişi daha özgürlüğüne kavuştu

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed'in öncülüğünde, ülkenin güvenlik sorunlarını ele almak için başkent Abuja'da ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Enformasyon ve Kültür Bakanı Muhammed, Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, Polis İşleri Bakanı Maigari Dingyadi ve Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor katıldı.

Savunma Bakanı Magashi, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerinin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve İSWAP'a yönelik operasyonlarda önemli başarı kaydedildiğini belirtti.

Magashi, bir ayda ülkenin 6 bölgesinde silahlı çete üyelerin rehin tuttuğu 229 kişinin kurtarıldığını kaydederek, onlarca silahlı çete üyesinin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 540 silahlı çete üyesi ile terör örgütü Boko Haram ve İSWAP üyesi 218 kişinin yakalandığını aktaran Magashi, 458 silah ve 4 bin 658 mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Muhammed, ülkede barış ve güvenliğin yavaş yavaş sağlandığını ve "en kötü güvensizliğin" sona erdiğini ifade etti.

Teröristler tarafından "yumuşak hedeflere yönelik izole saldırılara" hala tanık olunabildiğine işaret eden Muhammed, ancak güvenlik teşkilatlarının teröristlere karşı büyük zafer kaydettiğini söyledi.

Muhammed, teröristlerin, silahlı çete üyelerinin ve yandaşlarının asla ülkeye hakim olamayacağını sözlerini ekledi.