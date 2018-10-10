Nijerya'da şiddetli çatışmalar

Nijerya'nın orta kesimlerindeki Kogi eyaletinde silahlı kişilerle bölge halkı arasında çıkan çatışmada 17 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Ulusal basındaki haberlerde, silahlı saldırganların Bassa bölgesinde evleri ateşe verdiği ve halka ateş açtığı bildirildi.

Ülkenin orta kesimleri, sık sık çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Etnik ve dini gerilimin yaşandığı Nijerya’da halkın endişeli olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net