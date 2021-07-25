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Nijerya'da şiddetli yağış sonucu otoyol çöktü: 18 ölü

Nijerya'da aşırı yağışlar nedeniyle Kano eyaletinde bulunan otoyolda çökme meydana geldi. Çökme sonucunda 18 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Afrika 25.07.2021, 23:20
Nijerya'da şiddetli yağış sonucu otoyol çöktü: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde, bir otoyol şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Yaşanan olayda 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kano eyaletinde, şiddetli yağışlar nedeniyle Riruwai ile Doguwa'yı birbirine bağlayan otoyol çöktü.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, olayda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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