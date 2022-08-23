Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 13 kişi kurtarıldı

Osun Polis Sözcüsü Yemisi Opalola, eyalette 21 Ağustos'ta silahlı kişilerin yolcu otobüslere düzenlediği baskınların ardından polis ile bölgedeki avcıların iş birliğinde kurtarma operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Opalola, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 13 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Opalola, onlara ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusu, yasa dışı silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve öldürme dahil birçok suça karışıyor.

Silahlı saldırıların, ülkenin en güvenli bölgesi kabul edilen kuzeybatı eyaletlerinde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.