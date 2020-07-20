Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kadın ve çocuk kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kwantawama köyünde düzenlediği saldırının ardından çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 14 kadın ve çocuğun kurtarıldığını aktaran İsah, 90 büyükbaş hayvanın da ele geçirildiğini kaydetti.

İsah, operasyonda çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını, bir kişinin de yakalandığını söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Silahlı çete üyelerinin, dün askere yönelik düzenlediği saldırıda 16 asker hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika Barış Ağı 2020 raporuna göre, Katsina eyaletinde şimdiye kadar silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 33 bini aşkın kişi yerinden oldu.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Kaynak: AA