Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çeteler tarafından rehin alınan 18 kişi kurtarıldı.
Afrika 14.10.2022, 07:13
Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, yaptığı açıklamada, polisin Gidan Baushe ve Gatakawa köylerinde silahlı çete üyelerini püskürttüğünü belirtti.
Olayın ardından polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden İsa, silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 18 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
İsa, operasyonda, silahlı çete üyelerine ait 5 motosiklet, silah ve mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.
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