Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 21 kişi kurtarıldı
Katsina eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 21 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.
Afrika 29.10.2022, 10:56
Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, yaptığı açıklamada, eyaletin Dutsinma bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
İsa, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı 15 kadın ve 5 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonda çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden İsa, silahlı çete üyelerine ait motosikletler, silah ve mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
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