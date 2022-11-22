Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 76 kişi kurtarıldı

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Jalige, yaptığı açıklamada, 18 Kasım'da polis ve asker iş birliğinde Kaduna eyaletinin Zaria ve Funtua bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Jalige, operasyonlarda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 76 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Bu arada, rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.