Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı
Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı aktarıldı.
Afrika 13.07.2022, 14:47 13.07.2022, 15:19
Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 7-8 Temmuz'da Plateau eyaletine bağlı Ladi bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Onyeuko, ordunun operasyonlarla silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişiyi kurtardığını kaydetti.
Operasyonlarda 2 çete elebaşını etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını ifade etti.
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