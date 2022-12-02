Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı kişiler kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 14 kişi kurtarıldı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Girkau köyünde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Shehu, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan kişilerin yaklaşık 50 gün rehin kaldığını aktaran Shehu, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Shehu, operasyonda 6 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, silahlı çetelerin sığınakların da imha edildiğini vurguladı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.