Nijerya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Kogi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 01.11.2022, 13:35
Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Akpanya bölgesine gelen motosikletli silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Kogi Eyaleti Güvenlik Danışmanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Jerry Omodara, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
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