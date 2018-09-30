Nijerya'da silahlı saldırı

Nijerya Haber Ajansının (NAN) geçtiği haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Agena ve Agbaaye bölgelerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yapılan saldırıda 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiği ifade edildi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Çiftçiler ise Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerde 18. yüzyıl İslam alimi şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı iddia ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 18:26