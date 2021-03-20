Nijerya'da silahlı saldırılar: 13 ölü, 7 yaralı

Nijerya'nın Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Zangon Kataf, Chikun ve Karu bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Aruwan, saldırılarda 13 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda 56 ev ve 16 motosikletin yandığını belirten Aruwan, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

AA