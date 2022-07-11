Nijerya'da silahlı saldırılar: 18 ölü

Nijerya'da Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, Gusau yakınlarındaki köylerde silahlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. 14 kişi de kaçırıldı.

Saldırılarda birçok evin yandığını belirten Shehu, onlarca kişinin korkudan evlerini terk ettiğini anlattı.

Saldırı bölgelerine güvenlik güçleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldı.

Madencilik faaliyetleri yasaklandı

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polis, bu karara tepki göstermişti.