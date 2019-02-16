Nijerya'da siyasilerden halka sakin olma çağrısı

Afrika’nın batısında 200 milyona yakın nüfusa sahip ve bu nüfusun yüzde 60’ı Müslüman olan Nijerya'da bugün yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) tarafından lojistik sorunlar gerekçesiyle ertelenmesi sonrası siyasilerden halka sakin olma çağrısı yapıldı.

Eski Kaduna Eyalet Valisi Alhaji Balarabe Musa, Cumartesi günü genel seçimlerin ertelenmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi,ve vatandaşlara yeni seçim tarihine kadar sakinliklerini korumalarını tavsiye etti.

Young Progressives Party (YDP) 'nin cumhurbaşkanı adayı olan Prof Kingsley Moghalu, Nijeryalıları genel seçimlerin ertelenmesinden sonra sakin olmaya çağırdı. Oy kullanmak ve seçimleri takip etmek için uzak yollardan gelen insanların hayal kırıklığına uğradığını belirten Moghalu aksaklıkların en kısa zamanda çözüleceğini umduğunu belirtti.

Ana muhalefet adayı (PDP) Atiku, Abuja'daki acil durum toplantıları için kendi eyaleti Adamawa'dan ayrıldı. Erteleme, görevdeki Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile PDP Adayı Atiku Abubakar'ın ana rakibi arasındaki sıkı yarışta gerginliği artırabilir. Her iki adayın da siyasi partileri, birbirlerini suçluyor..

Bir gece önce Pompeo'dan ana muhalefete telefon..

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Nijerya'da seçimlere 1 gün kala ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar'ı aradığı bildirilmişti.

PDP Lideri Atiku, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo beni aradı ve Nijerya'da özgür ve adil seçim için uluslararası toplumun taahhüdünü yineledi. Barışçıl bir seçim temenni ediyoruz, nerede olursa olsun. Tanrı Nijerya'yı korusun" ifadelerini kullandı.

Ülkede bugün yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminin "lojistik ve operasyonel" sorunlar nedeniyle 23 Şubat'a ertelendiğini duyurulmuştu.

Nijerya’da birbirleriyle barış ve huzur içerisinde yaşayan 250’den fazla kabile yaşamakta ve 400’den fazla dil konuşulmaktadır. Bunlardan bazılarının mahalli yazısı bulunmakla birlikte bazılarının ise mevcut değildir. En çok konuşulan diller Hevsaca, Fülanice, Kanurice, Yorubaca ve İgbocadır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net , guardian

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 15:00