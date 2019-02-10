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Nijerya'da tanker patladı: Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir tankerde henüz nedeni bilinmeyen patlama gerçekleşmesi sonucu 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da tanker patladı: Ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anambra Polis Sözcüsü Haruna Muhammed, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Awka bölgesinde bir tankerde henüz nedeni bilmeyen patlama gerçekleştiğini söyledi.

Çok sayıda yaralı var

Muhammed, patlamada 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Muhammed, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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