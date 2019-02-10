Nijerya'da tanker patladı: Ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Anambra Polis Sözcüsü Haruna Muhammed, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Awka bölgesinde bir tankerde henüz nedeni bilmeyen patlama gerçekleştiğini söyledi.
Çok sayıda yaralı var
Muhammed, patlamada 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Muhammed, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: www.dunyabulteni.net