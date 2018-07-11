Nijerya'da tekne faciası

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 30 kişiyi taşıyan bir teknenin Bafarawa Nehri'nde battığı bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Sokoto Koordinatörü İbrahim Dingyadi, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 30 kişiyi taşıyan bir teknenin battığını duyurdu.

Dingyadi, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin cesetlerinin bulunduğunu, 15 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Dingyadi, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.