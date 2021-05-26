Nijerya'da tekne ikiye bölündü: 160 yolcusu vardı
Nijerya'da bir facia daha meydana geldi. 160 yolculu bir tekne ikiye bölünerek alabora oldu. Şimdiye kadar 22 kişi kurtarıldı.
Afrika 26.05.2021, 22:21
Ulusal basındaki haberlere göre, Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yaptığı açıklamada, Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti.
İkiye bölünen teknede 160'tan fazla yolcunun bulunduğunu ifade eden Wara, arama kurtarma çalışmalarında 22 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Kazada halen 140 civarında kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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