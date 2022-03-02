Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü
Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsü seyir halindeki araca çarptı. Kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Afrika 02.03.2022, 21:31
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü.
Kano Eyaleti İtfaiye Sözcüsü Saminu Abdullahi, yaptığı açıklamada, Kano-Kaduna kara yolunda lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki araca çarptığını söyledi.
Abdullahi, çarpmanın ardından çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Kaynak: AA
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