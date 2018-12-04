Nijerya'da yolsuzluk operasyonu

Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) danışmanı Faruk Abdullahi, Alison-Madueke ve eski Atlantik Enerji Sondajı Şirketi Başkanı Olajide Omokore hakkında yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu yargılanmaları talebinde bulunduklarını açıkladı.

Alison-Madueke ve Omokore'ye ait 5 farklı sahte banka hesabı olduğunu ve bu hesaplardan yasa dışı yollarla para transferi yapıldığını aktaran Abdullahi, 25 Şubat'ta yapılacak duruşmaya kadar zanlıların tutuklanmalarını talep ettiklerini belirtti.

Eski Devlet Başkanı Jonathan Goodlock döneminde petrol bakanlığı görevini yürüten Alison-Madueke, yolsuzluğa karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılanıyor.

İngiltere'de yaşayan Alison-Madueke'nin geçen yıl yaklaşık 37,5 milyon dolar değer biçilen evine el konulmuş ve 21 milyon dolarlık banka hesapları dondurulmuştu.

Alison-Madueke, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015 yılında iktidara geldiğinde yolsuzluğa karşı savaş ilan etmişti.

Kaynak: AA