Nijerya'daki 1,5 milyar dolarlık liman projesi tamamlandı

Çin'in, Afrika'da Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletine bağlı Lekki şehrinde 1,5 milyar dolarlık liman projesini tamamladığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Liman Mühendisliği Şirketi (CHEC), yapımına 2020'de başlanan Lekki Derin Deniz Limanı'nı faaliyete hazır hale getirdi.

Lagos eyalet merkezinin 60 kilometre doğusundaki Lekki şehri kıyısındaki liman, yılda 1,2 milyon TEU konteyner kapasitesine sahip.

16,5 metre derinliğe kadar büyük gemilerin yanaşabildiği liman, Batı Afrika'nın en büyük derin deniz limanı olarak Nijerya'yı bölgenin deniz taşımacılığı merkezi haline getirmesi bekleniyor.

211 milyonluk nüfusu ve 500 milyar doları aşan Gayrısafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) ile Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi olan Nijerya, Apapa ve Tincan Adası'ndaki mevcut limanlarının eskiyen altyapısını ve genişletmeye uygun olmayan yapısı nedeniyle son yıllarda taşımacılık alanında önemli bir potansiyel kaybıyla karşı karşıya bulunuyordu.

- Yap, işlet, devret modeliyle

Liman, asli üstlenici olan Çinli şirketin öncülüğündeki konsorsiyum tarafından "yap, işlet, devret" modeliyle inşa edildi.

CHEC ile Lekke Serbest Ticaret Bölgesi (LFTZ) tarafından kurulan ortak girişimde Çinli şirketin yüzde 52,5 çoğunluk hissesi bulunuyor.

LFTZ'nin de içinde yer aldığı Lagos Serbest Ticaret Bölgesinin işletmecisi Singapurlu Tolaram Grup yüzde 22,5, Lagos eyalet hükümeti yüzde 20, Lagos Liman İdaresi yüzde 5 ile diğer paydaşları oluşturuyor.

Liman projesi ve inşaat CHEC tarafından üstlenilirken, Çin Kalkınma Bankası inşaat için 629 milyon dolar kredi sağladı. Limanda 45 yıllığına imtiyaz hakkı kazanan konsorsiyum tüm işletme gelirlerine sahip olacak.

Limanın işletmesi Fransız gemicilik ve konteyner taşımacılığı şirketi CMA, CGM'nin iştiraki olan Lekki Serbest Liman Terminali Şirketi tarafından yürütülecek.

45 yılda 361 milyar dolar gelir beklenen projenin Nijerya'ya 200 milyar dolar vergi geliri ve 170 bin yeni istihdam sağlayacağı öngörülüyor.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, limanın yapımının tamamlanması vesilesiyle hafta başında düzenlenen törende, limanın eyaleti yalnızca Batı Afrika'nın değil, Orta ve Batı Afrika bölgesinin tümünün yeni deniz lojistik merkezi haline getireceğini belirtti. Sanwo-Olu, limanın hinterlandını geliştirecek kara yolu altyapısını oluşturma sözü de verdi.

Çin'in Abuja Büyükelçisi Cui Ciançun da projenin Afrika'da Kuşak ve Yol Girişimi'nin teşvik edilmesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Cui, büyük yük gemilerinin yanaşabileceği iki geniş iskelesi olan limanın Nijerya mallarının uluslararası pazarlara erişimini sağlayacağını vurguladı.