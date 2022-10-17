Nijerya'daki iki trafik kazasında 25 kişi öldü
Nijerya’nın Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Afrika 17.10.2022, 07:39
Kaduna Polis Vekili Garba Lawal, yaptığı açıklamada, Kaduna-Abuja kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün bir araçla çarpıştığını belirtti.
Lawal, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Bauchi eyaletine bağlı Alkaleri-Gombe kara yolunda minibüsün kamyonla çarpışması sonucunda 11 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yetkililer, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
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