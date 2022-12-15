Nijerya'daki sellerden 4,4 milyon kişi etkilendi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, bu yıl ülkede şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerin çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki sellerden 4,4 milyon kişinin etkilendiği kaydedildi.

Seller nedeniyle 2,4 milyon kişinin yerinden olduğu aktarılan açıklamada, ülke genelinde seller nedeniyle 676 hektar arazinin hasar gördüğüne işaret edildi.

Nijerya hükümeti, ülkede mayıstan bu yana süren yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklamıştı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.