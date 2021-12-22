Nijerya'daki şiddet olaylarında 45 kişi öldü

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Nasarwa eyaletine bağlı Obi ve Lafia bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarında 45 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Shehu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, Obi ve Lafia bölgelerinde 45 kişinin öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu dile getirdiğini aktardı.

Buhari'nin olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve eyalet hükümetine en içten başsağlığı dileklerini sunduğunu ifade eden Shehu, bölgeye ilave asker konuşlandırılması talimatı verdiğini de kaydetti.

Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Ramhan Nansel, Obi ve Lafia bölgelerinde 17-21 Aralık arasında yaşanan şiddet olaylarda 5 binden fazla kişinin yerinden olduğunu belirtmişti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.