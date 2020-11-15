Nijerya'dan çalıntı tarihi eserler için dev müze ile kültür projesi

Planlar dahilinde, inşası 4 yıl sürmesi beklenen bir müze yapılacak ve arkeolojik kazı çalışmaları yürütülecek.

Günümüzde Nijerya'nın bulunduğu topraklarda 19'uncu yüzyılın sonuna kadar Benin Krallığı hakimiyet sürmüştü. Britanya İmparatorluğu'nun Afrika'daki işgalleri sırasında, Nijerya'nın Benin kentinde bulunan sarayı yağmalayan İngiliz askerleri binlerce tarihi eseri çalmıştı.

Bugün Londra ve Berlin'deki müzelerde bulunan eserlerin ait oldukları topraklarda sergilenmesi niyetiyle planlanan 930 metrekarelik müzeyi, ödüllü mimar David Adjaye tasarlayacak. Önümüzdeki sene başlatılacak kazı çalışmaları ise Oba Sarayı'nın etrafında yapılacak.

Nijerya ve komşu ülke Benin, diğer Afrika ülkeleri gibi kendilerinden çalınan, kültürlerinin ve tarihlerinin bir parçası olan eserleri geri istiyor.

En son Fransa'da, Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların geri verilmesine ilişkin tasarı senatoda oy birliğiyle kabul edilmişti. Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Diğer Avrupa ülkelerinde de durum farklı değil. Tarihi eserlerin ana yurtlarına dönmesi için baskılar İngiltere üzerinde yoğunlaşmış durumda. Ancak dünyanın dört yanından çalıntı eserlerin sergilendiği bilinen British Museum adlı müzedeki parçaların iade edilmesini yasalar engelliyor. Avrupa müzelerinde, özellikle Afrika'nın bir çok noktasından çalınan binlerce eser sergileniyor.

Kaynak: EURONEWS

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 21:16