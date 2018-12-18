Nijerya'dan Uluslararası Af Örgütü'ne terör benzetmesi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Uluslararası Af Örgütü'nün ülkedeki terörle mücadeledeki rolünü eleştirerek bu durumun kaygı verici olduğunu açıkladı.

Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Buhari, "Nijerya hükümeti teröre karşı iki savaş yürütüyormuş gibi görünüyor. Bunlar Boko Haram ve Uluslararası Af Örgütü'dür." ifadelerini kullandı.

Buhari tarafından Uluslararası Af Örgütü'ne yapılan ilk uyarı olarak kabul edilen açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün Nijerya ile ilgili yayınladığı ön yargı ve yanlışlarla dolu son rapor, örgütün tarafsız bir uluslararası örgüt olma itibarını zedelemektedir." ifadelerine yer verildi.

Buhari açıklamasında ayrıca, Uluslararası Af Örgütü'nün yönetimine de çağrı yaparak, özellikle terörizmle mücadelede örgütün Nijerya'daki konumunu incelemeleri gerektiğini belirtti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, bazı uluslararası örgütlerin Boko Haram terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara zarar verdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yardımlarını önce durdurmuş, bir gün geçmeden bu kararı 3 ay ertelediğini açıklamıştı.

UNICEF yardımlarını durdurma kararı, Uluslararası Af Örgütü'nün geçen hafta Nijerya ordusuna yönelik "savaş suçu işlediği" iddialarının ardından gelmişti. Uluslararası Af Örgütü Nijerya ofisi ise Nijerya ordusunun iddialarını reddetmişti.

Kaynak: AA