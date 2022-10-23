Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den çağrı

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, geçen hafta Benue eyaletinde iki grubun arasında yaşanan ve 23 kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının ardından Benue Valisi Samuel Ortom ile görüştü.

Buhari, Benue eyaletinde yaşanan şiddet olaylarını kınadı ve ölümlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasındaki çatışmaların son bulması çağrısı yapan Buhari, "Kimse kimseye yaşam tarzı nedeniyle saldırılmamalı. Kendilerine yapılan haksızlıklardan dolayı kimse başkalarından intikam almamalı." dedi.

Benue eyaletinde 18-19 Ekim'de hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasında yaşanan şiddet olaylarında biri polis 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.