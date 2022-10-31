Nijerya Devlet Başkanı Buhari yeniden İngiltere'de

Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı açıklamada, Buhari'nin sağlık kontrolü için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiğini belirtti.

Adesina, Buhari'nin kasımın ikinci haftasında Nijerya'ya döneceğini ifade etti.

Zaman zaman sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden 79 yaşındaki Buhari, son olarak martta görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya devrederek gitmişti.

Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı ve uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.