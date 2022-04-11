Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Osinbajo, devlet başkanlığına aday oluyor

İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) şemsiyesinin altında yarışmak isteyen 65 yaşındaki Osinbajo, APC milletvekilleriyle bir araya geldi.

Osinbajo, burada yaptığı açıklamada, fırsat verilirse ülkeyi daha da iyi yerlere götüreceğine inandığını belirterek "Son 7 yılda ulusumuzun tarihindeki en zor zamanlardan bazılarını birlikte atlattık. Ülkeyi korumaya, altyapı sağlamaya ve ekonomimizi büyütmeye odaklanmaya devam ettik." ifadesini kullandı.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aralarında 70 yaşındaki eski Lagos Valisi Bola Tinubu, Ulaştırma Bakanı Rotimi Amechi'nin bulunduğu 6 kişi, APC adına yarışmak istiyor.

Partide, gelecek ay adaylar için ön seçim yapılacak.