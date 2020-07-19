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Nijerya Dışişleri Bakanının testi pozitif çıktı

Onyeama, açıklamasında, "Boğazımdaki tahriş nedeniyle dün dördüncü kez Kovid-19 testi yaptırdım. Maalesef bu sefer test sonucum pozitif çıktı. İşte hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin." ifadelerine yer verdi.

Nijerya Dışişleri Bakanının testi pozitif çıktı

Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Onyeama, açıklamasında, "Boğazımdaki tahriş nedeniyle dün dördüncü kez Kovid-19 testi yaptırdım. Maalesef bu sefer test sonucum pozitif çıktı. İşte hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin." ifadelerine yer verdi.

Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 Kovid-19 vakası görüldü, 778 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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