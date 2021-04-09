Nijerya elektrikli araç üretecek

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hava kirliliğini azaltmak için ilk elektrikli aracın üretilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Nijerya Ulaştırma Teknolojisi Enstitüsü (NITT), Ulaştırma Bakanı Rotimi Amaechi'nin talimatıyla elektrikli aracı üretmek için 22 kişilik proje ekibi kurdu.

NITT Başkanı Olorogun-John Inojeharho, söz konusu projeyle hava kirliliğini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

Inojeharho, proje ekibine, kendilerine verilen güveni haklı çıkarmak ve başarı elde etmek için durmaksızın çalışma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA