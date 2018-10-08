Nijerya fakirleşiyor

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano Eyaleti'nin Emiri ve Eski Merkez Başkanı Sanusi Lamido Sanusi, etkili adımlar atılmazsa Nijerya'nın gelecek yıllarda fakirliğin merkezi olarak kalacağı uyarısında bulundu.

Ülkenin önemli ekonomi merkezi olan Kano eyaletinin emiri Senusi, İbadan Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Şayet etkili adımlar atılmazsa Nijerya önümüzdeki yıllarda da fakirliğin merkezi olarak kalacak." dedi.

Senusi, "Mevcut durum devam ettiği sürece 2050 yılında dünyadaki fakir insanların yüzde 80'ini Afrika kıtasında yaşayanlar oluşturacak ve bu ülkeler arasında Nijerya en ön sırada geliyor." diye konuştu.

Nijerya'nın geçmişte ekonomik, sosyal ve entelektüel alanda önemli bir yerde olduğuna dikkati çeken Senusi, "Nijerya'da birçok eğitimli insan bulunuyordu. 1960'da Nijerya'nın kişi başına düşen geliri Çin ve Güney Kore'den daha fazlaydı." ifadesini kullandı.

Ülkede, devam eden terör eylemleri, ekonomik yolsuzluklar ile çoban ve çiftçi çatışmaları fakirliği daha da derinleştiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net