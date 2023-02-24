Nijerya halkı yarın yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor

Afrika'nın yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip, en kalabalık ülkesinde, yarın devlet başkanı, senato ve temsilciler meclisi üyelerinin, 11 Mart'ta ise vali ve eyalet meclis üyeleri seçimi yapılacak.

Nijerya'da yaklaşık 93,4 milyon seçmen bulunuyor. Yarınki seçim için başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinde kurulan 176 binden fazla sandıkta oy kullanılacak.

Ülkede uzun zamandır yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seçim güvenliğini 400 binden fazla güvenlik görevlisi sağlayacak.

Seçim süreci boyunca ayrıca 146 bin yerli ve yabancı gözlemci görev yapacak.

Devlet Başkanlığı seçimlerinde 18 aday yarışacak

Mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari, iki dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği yeniden seçime katılamayacak.

Başkanlık seçimi için 18 aday yarışacak olsa da adaylardan 3'ü öne çıkıyor.

İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar ve İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi medyada ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Seçimde, APC adayı Tinubu ile PDP adayı Abubakar favori gösterilirken, gençler tarafından sevilen LP adayı Obi ise "dengeleri değiştirecek" aday olarak görülüyor.

Başkan adaylarının ilk turda 36 eyaletin 24'ünde oyların yüzde 25'ini alamaması durumunda seçim ikinci tura kalacak.

Siyasetçi geçmişiyle Tinubu

Siyasete 1992 yılında atılan 70 yaşındaki Tinubu, halihazırda ülkenin güçlü ve önde gelen siyasetçilerden biri olarak gösteriliyor.

Tinubu, ülkede 1994'te yapılan darbe nedeniyle sürgüne gönderildi ve 1999'da ülkeye döndükten sonra Lagos Valiliğine seçildi.

8 yıl boyunca görev yapan Tinubu, ülkenin ikinci büyük nüfusa sahip Yoruba kabilesini temsil ediyor.

"Godfather of Lagos" olarak bilinen Tinubu, mevcut Devlet Başkanı Buhari ile 2013'de APC partisini kurdu.

Zaman zaman dini gerginliklerin yaşandığı Nijerya'da Müslüman olan Tinubu, Müslüman ekip arkadaşı olarak terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinin eski valisi Abubakar Shettima'yı seçti.

Muhalif iş adamı Abubakar

Siyasetçi ve iş adamı olarak bilinen 76 yaşındaki Atiku Abubakar, ülkenin en büyük nüfusa sahip Hausa kabilesinden geliyor.

Yaklaşık 20 yıl Gümrük Servisinde çalışan Abubakar, 1999-2007'de iki dönem Olusegun Obasanjo'nun başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.

Ülkede 6'ncı kez devlet başkanlığı adayı olan Abubakar, seçimde en büyük rakip olarak Tinubu'yu görüyor.

Abubakar, Müslüman olması dolayısıyla ekip arkadaşı olarak Hristiyan olan Delta eyaletinin valisi İfeanyi Arthur Okowa'yı seçti.

Gençlerin favorisi Obi

Siyasetçi ve gençlerin favorisi olarak bilinen Obi de ülkenin üçüncü büyük nüfusa sahip İgbo kabilesinden geliyor.

Obi, 2006'daki valilik seçimlerini kazanmasıyla 8 yıl Anambra Valiliği görevini yaptı.

Hristiyan olması nedeniyle Obi, ekip arkadaşı olarak Kaduna eyaletinden ve Fulani kabilesinden gelen eski senatörü Yusuf Baba-Ahmed'i seçti.

Ülkenin mevcut sorunları ve seçim vaatleri

Uzun zamandır terör ve silahlı çetelerin saldırıları ile sarsılan ülke son yıllarda ekonomik sıkıntılarla da mücadele ediyor.

Devlet başkanı adayları, 25 Şubat'taki seçimin galibi olabilmek için ekonomiden güvenliğe, sosyal refahtan eğitime kadar farklı alanlarda seçim vaatlerinde bulunuyor.

Ülkede yeni seçilecek devlet başkanının terör, Biafralı ayrılıkçılar, etnik ve dini çatışmalar, eğitim ve sağlık alanındaki yetersizlikler, gıda sıkıntısı, göç, güvenlik, altyapı sorunları ve yolsuzluk gibi sorunları çözmesi bekleniyor.

Tinubu'nun vaatleri arasında özellikle gençler için, iyi bir yaşam ve makul ücretlerle istihdam etme yer alıyor.

Daha fazla ihracat ve daha az ithalat yaparak hem yerel parayı hem de halkın yaşam tarzını güçlendirmek isteyen Tinubu, ekonominin geri kalanının optimum oranda büyüyebilmesi için kamu altyapısını modernize etmek ve geliştirmek istiyor.

Abubakar da ülkede artan güvenlik sorunlarına çözüm bulacağını, güvenlik sorunları nedeniyle Devlet Başkanı Buhari hükümetinin tarafından kapatılan tüm kara sınırlarının yeniden açacağını söylüyor.

Ülkedeki petrol sektörünü özelleştireceği, 50 milyon yoksulu refaha kavuşturacağı sözünü veren Abubakar, işsizliği azaltacağını ve her yıl 1 milyon gence çıraklık eğitimi vereceğini belirtiyor.

Gençlerin favorisi Obi ise seçilirse ülkenin dış borcunu yeniden şekillendirmeyi, ülkede birinci sınıf alt yapı inşa etmeyi vaat ediyor.

Seçilirse enerji üretimini üçe katlamayı düşündüğünü açıklayan Obi, tarım üretimini ve ihracatı artırarak ekonomiyi petrole olan bağımlılığından kademeli olarak kurtarmayı ve orduyu daha iyi finanse etmeyi sözü verdi.