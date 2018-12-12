Nijerya Hava Kuvvetleri ABD, İtalya'dan 18 uçak bekliyor

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Kuzeydoğu'daki isyanı sona erdirmek için yenilenen çabaların bir parçası olarak Amerika'dan yeni gelen 12 yeni uçağın tesliminin yakın zamanda yapılacağını açıkladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı (CAS) Saddique Abubakar, Cumartesi günü Kano'daki 465 Nijerya Hava Kuvvetleri Hastanesinde “Modüler Tiyatro” açılışı sırasında yaptığı açıklamada, Air Force, uçak ve helikopterlerin kuvvetin işletme kapasitesini artıracağını söyleyerek Hava Kuvvetlerinin İtalya'dan altı silahlı helikopter beklediğini söyledi.

Abubakar açıklamasında, “Görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli ekipmana sahip profesyonel bir Hava Kuvvetine sahip olma taahhüdümüzle uyumlu” dedi.

Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'ye, Federal Hükümetin son üç yıl içinde NAF için 18 yeni uçağın satın aldığını belirterek hizmete verdiği desteği için övgüde bulundu.

NAF'ın, Nijerya ve Nijeryalılar için gerekli güvenliği sağlamaya devam etmelerini sağlamak amacıyla personeline destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net