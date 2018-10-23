Nijerya karışacak, " Hayatımı İsrail'e borçluyum"

Kayıp Nijeryalı ayrılıkçı lider Nnamdi Kanu, askerlerin evine baskın düzenlemesinden bir yıl sonra İsrail'de yeniden ortaya çıktı.

Kanu 21 Ekim tarihinde yasa dışı korsan radyo istasyonu olan Radio Biafra'ya yaptığı bir konuşmada, "Ben İsrail'deyim," dedi. Kanu, aslen Nijeryalı olmakla birlikte İngiliz vatandaşlığına sahip bir Yahudi. Ayrılıkçı lider Nijerya'nın güneydoğusunda Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) lideri olarak faaliyetlerde bulunuyor. Kanu, Igbo etnik gruba ülkede gelecek yıl yapılacak devlet başkanlık seçimini boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Eşi Uchechi Kanu, Şubat ayında BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin askerlerinin evini basmasından sonra kocasının nerede tutulduğunu bildiğini söylemişti.

Nnamdi Kanu kimdir?

Nnamdi Kanu, Londra'dan Nijerya'ya yayın yapan Radio Biafra'da Igbo halkı için bağımsız bir devlet çağrısı yapıyor.

Nijerya’nın güneydoğusundaki büyümüş ve Nsukka Üniversitesi’ne gitmiş olmasına rağmen, Bay Kanu henüz mezun olmadan İngiltere’ye gitti.

Kısa bir süre sonra, 2014'te Ipob'u kurduktan sonra, büyük Igbo diasporasının Biafran bağımsızlığına çağrıda bulunan toplantılarında konuştu. Bazı konuşmalarında "Silahlara ihtiyacımız var ve mermilere ihtiyacımız var" dedi. Bu yorumla Nijerya'nın güvenlik hizmetlerinin dikkatini üzerine çekti.

Biafra nedir?

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

Ancak bir milyon kadar insanın ölümüne yol açan acımasız bir iç savaştan sonra ayrılıkçı isyan yenilgiye uğradı.

İsrail bağlantısı

Bay Kanu, 21 Ekim pazar günündeki yayınında, güneydoğuda ayrılıkçı bir devlet yaratmak için hala bir referandum yapmak için çalıştığını söyledi. Gelecek yıl Nijerya 'da yapılacak seçimleri boykot etme çağrısı yaptı.

"Ben yakında Biafra topraklarında döneceğim ve benimle cehennem getireceğim" diyen Kanu, “Hayatımı İsrail devletine borçluyum” diyerek ülkenin yardım kuruluşu Mossad tarafından kendisine nasıl yardım edildiğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net