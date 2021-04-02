Nijerya: Kaybolan uçaktan ümitliyiz

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet, Nijerya'nın kuzeydoğusunda 31 Mart'ta terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyona katılmak üzere havalandıktan bir süre sonra iletişimin kesildiği uçağa ilişkin "NAF olarak mürettebatın bulunup kurtarılacağından ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Gabkwet yaptığı açıklamada, uçağın düşme nedenine ve NAF personeli olan mürettebatının nerede olduğuna ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

31 Mart'ta Boko Haram'a karşı operasyon için gönderilen askeri uçağın düşmüş olabileceğini bildiren Gabkwet, uçakta Üsteğmen John Abolarinwa ile Üsteğmen Ebiakpo Chapele'nin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Gabkwet, "Olay bölgesinde uçağı arama çalışmaları kapsamlı şekilde sürdürülüyor. NAF olarak 31 Mart'ta kaybolan askeri uçaktaki mürettebatın bulunup kurtarılacağından ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 31 Mart'ta Boko Haram'a karşı operasyona katılmak üzere kalkan uçakla Borno eyaletinde yerel saat 17.08'de bağlantı kesilmişti.

AA