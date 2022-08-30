Nijerya mahkemesi hükümetin eski emniyet yetkilisini ABD'ye iade etmedi

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeden Inyang Ekwo, federal hükümetin, Kyari'nin ABD'deki iddianamesinin istemesini "garip, yetersiz ve haktan yoksun" olarak nitelendirerek başvuruyu reddetti.

Ekwo, ülkenin Adalet Bakanı ve hukuk görevlisi olarak Ebubekir Malami'nin "İade Yasası'nın ülkede yetkili bir mahkemede yargılanmakta olan bir sanığın teslim edilmesini yasakladığının farkında olması gerektiğini" söyledi.

Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı olduğu belirtilen Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmış, kokain kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmış ancak tüm suçlamaları reddetmişti.

Abba Kyari, görevini yürütürken ülkenin kuzeyinde bulunan silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle "kahraman polis" olarak anılıyordu.