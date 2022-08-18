Nijerya'nın Jigawa eyaletinde tüm okullar kapatıldı

Jigawa Eyaleti Eğitim Komiseri Dr. Lawan Yunusa Danzomo, son zamanlarda ülke genelinde artan saldırıların endişe verici olduğunu açıkladı.

Danzomo, güvenlik sorunları nedeniyle eyalette tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Öte yandan, okulların sınav döneminde kapatılması, öğrencilerde ve ebeveynlerde endişeye neden oldu.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı çetelerin saldırı tehdidi nedeniyle geçen ay tüm devlet okullarında eğitime ara verilmişti.