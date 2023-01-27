Nijerya ordusu "yanlışlıkla" 87 sivili öldürdü

Nijerya ordusu tarafından Nasarawa ve Benu eyaletleri sınırında gerçekleştirdiği değerlendirilen hava saldırılarında çok sayıda Fulani Müslümanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya haber ajansının (NAN) haberine göre, Nasarawa eyaletindeki emniyet teşkilatı, salı günü Nasarawa ve Benu eyalet sınırında hava saldırıları gerçekleştiğini doğruladı.

Yerel kaynaklar, Nijerya ordusunun iki eyaletin sınır bölgesinde "yanlışlıkla" gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 87 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ddialara göre, Nijerya ordusunun silahlı haydutları hedeflediği saldırıda bölgedeki siviller hedef oldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nijerya ordusunun hava saldırısında ölen Fulani çobanlar, hayvanlarını 'yasaklı bölgelerde' otlattıkları gerekçesiyle hükümet yetkililerince para cezasına çarptırılmıştı. Yerel kaynaklar ise çobanların yanlışlıkla kuralları çiğnediğini söylüyor.

Hükümet yetkililerinin hayvanlarına el koyduğu çobanlar, para cezalarını ödemek ve alıkonulan hayvanlarını teslim almak için Benu bölgesinde ilgili makamlara başvurmuştu.

Ancak salı günü hayvanlarını araçlara yüklemeye çalışan çobanlara yönelik Nijerya hava kuvvetlerine ait olduğu değerlendirilen savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda onlarca çoban hayatını kaybetti.

Öte yandan Nijerya ordusunun geçtiğimiz günlerde Shiroro bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında da en az 27 sivilin öldüğü belirtiliyor.

Nijerya ordu güçleri, ülkenin Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan kuzey kesimlerinde sıklıkla sivilleri hedef alan saldırılara imza atıyor.

Geçtiğimiz süreçte, söz konusu katliamlardan birinde ABD'nin de rolü olduğu bilgisi ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: Mepa News