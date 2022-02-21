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Nijerya ordusundan ölümcül hata: 12 sivil hayatını kaybetti

Nijerya ordusunun, kuzey komşusu Nijer sınırındaki silahlı gruplara yönelik hava saldırısında "yanlışlıkla" 12 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

Afrika 21.02.2022, 10:52
Nijerya ordusundan ölümcül hata: 12 sivil hayatını kaybetti

Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Nijer'in Madarounfa bölgesindeki bir köye hava saldırısı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya ordusunun düzenlediği ve silahlı çetelerin hedef alındığı hava saldırısında yanlışlıkla 12 sivilin öldürüldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu vurgulandı.

Nijerya ordusu, Nijer sınırında bulunan Katsina, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde saldırılar düzenleyen silahlı grupları hedef alıyor.

#nijerya #hava saldırısı #sivil
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