Nijerya, şiddet olaylarının artmasından endişe duyuyor
Nijerya 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanı seçimlerine hazırlanırken, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmood Yakubu, halkı şiddet olaylarından kaçınmaları konusunda uyardı.
Afrika 12.11.2022, 09:43
INEC Başkanı Yakubu, son bir haftada iki INEC ofisine düzenlenen saldırının ardından acil toplantı düzenledi.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yakubu, komisyonun seçim kampanyasının başladığı eylülden bu yana seçimle ilgili 50 şiddet olayı yaşandığını açıkladı.
Yakubu, Şubat 2023'te yapılacak devlet başkanı seçimlerine hazırlanılırken şiddet olaylarının yoğunlaşmasından endişe duyduğunu kaydederek, halkı şiddet olaylarından kaçınmaları konusunda uyardı.
Nijerya'da, 25 Şubat 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları 29 Eylül'de barış anlaşması imzalamıştı.
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