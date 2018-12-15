Nijerya: Yardım kuruluşları terör olaylarından faydalanıyor

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Onyema Nwachukwu, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara bazı sivil toplum örgütlerinin zarar vermesi nedeniyle UNICEF'in yardımlarının, ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı.

Nwachukwu, açıklamada, "Nijerya ordusu tarafından ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar, doğrulanmamış ve sahte iddialarla sabote ediliyor. Bu nedenle Nijerya ordusu, UNICEF'in kuzeydoğudaki insani yardımlarını durdurmuştur." dedi.

Yardım kuruluşları terör olaylarından faydalanıyor

Bazı yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin terörle mücadeleye zarar verdiğini kaydeden Albay Nwachukwu, "Bazı insani yardım kuruluşlarının faaliyetleri, 2 milyon kişinin yerinden edildiği ve 30 bin insanın hayatını kaybettiği terör olaylarından faydalandığını akıllara getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Nwachukwu, Nijerya ordusuna yönelik asılsız suçlamalara izin verilmeyeceğinin altını çizerek, "Tüm insani yardım örgütleri ve çalışanlarını, insani yardım görevlerini yerine getirmeye ve yasal durumlarından ayrılmamaya davet ediyoruz." çağrısı yaptı.

Karar, Uluslararası Af Örgütü'nün, Nijerya ordusuna yönelik "savaş suçu işlediği" iddialarının ardından geldi.

Kaynak: AA