Nijerya'da başörtüsü eylemi

Oyo Eyaleti Müslüman Topluluğu (MUSCOYS), ülkenin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan ve öğrencilerin alınmadığı Uluslararası İbadan Okulunu (ISI) da bünyesinde barındıran İbadan Üniversitesi önünde, dokuz kız öğrencinin başörtüsü taktıkları gerekçesiyle kampüsten çıkarılmasına tepki gösterdi.

MUSCOYS Başkanı İbrahim Busayri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okuldan çıkarılmasını "bağnazlık" ve "hoşgörüsüzlük" olarak tanımladı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Okul yönetimine yönelik tepkilerin artması ve protestolar nedeniyle İbadan Üniversitesinde eğitime bir süreliğine ara verilirken, başörtüsü sorununun çözümüne yönelik üniversite yetkilileriyle Müslüman kanaat önderlerinin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi (NSCIA) de kız öğrencilerin okuldan çıkarılmasına tepki göstermişti.

Geçen hafta yaşanan olayda, ISI'da öğrenim gören dokuz kız öğrenci, başörtüsü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimi tarafından kampüsten çıkarılmıştı.

Siyasi olarak kırılgan yapıda olan Nijerya’da uygulanan başörtüsü yasağının ülkede çatışmaların çıkma ihtimalini artıracağı ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 18:03