Nijerya’da korkutan çatışma

Etnik tansiyonun yüksek olduğu Nijerya’nın Plateau bölgesinde Jol topluluğunun olduğu alanda Perşembe çıkan çatışmada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede son zamanlarda etnik gruplar arasında tartışmaların yaşandığı ve 19 Eylül’de gerçekleşen bir saldırıya misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

29 Eylül’de aralarını bulmak için gruplar bir araya gelse de anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Yakın zamanda Nijerya ordusunda üst düzey bir subay da Jol topluluğunun yaşadığı yerde ölü bulunmuştu.

Ölü bulunan generalin bölgede tedirginliğe ve öfkeye neden olduğu ifade ediliyordu.

Plateau’da, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında aralıklarla gerilimin yaşandığı kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 09:33